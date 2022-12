क्या कहते हैं इस बार के एग्जिट पोल, कब सही और कब गलत हुए साबित

पिछले दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए वोटिंग के तुरंत बाद कई एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इन सब में जहां गुजरात में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है वहीं ज्यादातर हिमाचल में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि कई बार ये एक्जिट पोल सिरे से गलत साबित हुए हैं।

What Gujarat-Himachal exit polls say this time?, When proved right/wrong