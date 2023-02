भूलकर भी न करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी ये गलतियाँ, लग सकती है आग

भूलकर भी न करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ी ये गलतियाँ, लग सकती है आग

नई दिल्लीPublished: Feb 22, 2023 12:20:11 pm Submitted by: Tanay Mishra

Mistakes To Avoid To Save Electric Vehicles From Fire: दुनियाभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। पर इनमें अक्सर ही एक प्रॉब्लम भी देखी जाती है। और वो प्रॉब्लम है इनमें आग लगना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लगने के मामले अक्सर ही देखे जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आग लगने से बचाने के लिए भूलकर भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए।

