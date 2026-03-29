119 मिनट की ये फिल्म बनी 2026 की महाफ्लॉप, इस सुपरस्टार की एंट्री भी रही बेअसर

इस फिल्म की कहानी एक अनोखे किरदार हैप्पी पटेल की है, जिसे गलती से जासूस समझ लिया जाता है। इसके बाद वो असली जासूसी करने लगता है और कई मजेदार घटनाएं घटित होती है। फिल्म में हैप्पी एक खतरनाक अपराधी नेटवर्क से मुकाबला करता है और इसी बीच उसे रूपा से प्यार हो जाता है। लास्ट में हैप्पी दोनों अंग्रेज पिता को छोड़कर भारत में ही रहने का फैसला करता है, इसकी कहानी तो मजेदार है लेकिन इसका जादू दर्शको पर चल नहीं सका। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो बता दूं कि ये अब OTT पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है।