44 साल बाद टूटा ‘सिलसिला’ का रोमांस? नई पीढ़ी को दिखी Toxic Relationship की कहानी

सिनेमा क्रिटिक्स का मानना है कि हर दौर अपनी सामाजिक सोच के साथ फिल्मों को देखता है। ये सिर्फ 'सिलसिला' की नहीं है, बल्कि बदलते समय की फिल्मों पर भी लागू होता है। हर पीढ़ी फिल्मों को अपने नजरिए से देखती है। बता दें, 1981 की ऑडियंस को जो प्रेम कहानी लगी, तो वही कहानी 2026 की Gen Z को रिश्तों की जटिलताओं और भावनात्मक उलझनों का उदाहरण लग सकती है। फिल्म 'सिलसिला' की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि रिलीज के चार दशक बाद भी ये लोगों को बातचीत करने और अपने नजरिए शेयर करने पर मजबूर कर रही है। जहां एक तरफ पुरानी पीढ़ी इसे अमर प्रेम कहानी मानती है, तो वहीं Gen Z इसे रिश्तों, फैसलों और इमोशन्स के नए नजरिए से देख रही है, क्योंकी आज कल प्यार करने के बहुत से टर्म एंड कंडिशन्स होते है।