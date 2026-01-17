काश ये पहले सीखा होता… 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने बयां किया अपना दर्द

इतना ही नहीं, बिग बी ने अपने समय और आज के वर्कप्लेस में आए बदलाव को 'आउटसोर्सिंग' (Outsourcing) शब्द के द्वारा समझाया और उन्होंने लिखा, "मेरे समय में, अगर आपको काम नहीं आता था, तो आपको पछतावा होता था और आप उसे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप काम लेते हैं और उसे दूसरों के जरिए पूरा करवाते हैं।" बता दें, 83 की उम्र में भी अमिताभ का ये चिंतन दिखाता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया कितना मॉडर्न है। उनके इस ब्लॉग को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं।