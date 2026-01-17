17 जनवरी 2026,

मनोरंजन

काश ये पहले सीखा होता… 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने बयां किया अपना दर्द

Amitabh Bachchan: 83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन के उन अनुभवों और दर्द को शेयर किया, जिन्हें उन्होंने कई सालों तक अपने दिल में छुपा रखा था

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 17, 2026

अमिताअमिताभ बच्चनभ बच्चन

अमिताभ बच्चन (सोर्स: x @CaptainGzb)

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के 'शहंशाह' और दिग्गज अमिताभ बच्चन आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स में से एक हैं। 83 साल की उम्र में भी उनका काम के प्रति जज्बा युथ को प्रेरित करता है। बता दें, चार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके इस दिग्गज एक्टर ने हाल ही में अपने ब्लॉग के जरिए एक ऐसा मलाल और दर्द शेयर किया है, जिसने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिग बी को लगता है कि काश उन्होंने कुछ चीजें बहुत पहले सीख ली होतीं।

83 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने बयां किया अपना दर्द

अमिताभ बच्चन ने अपने एक लेटेस्ट ब्लॉग में दर्द को बयां करते हुआ लिखा, "अफसोस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो अब सीखा जा रहा है वो तब नहीं था। अब सीखने की इच्छा, कोशिश और एनर्जी समय के साथ कम हो गई है, लेकिन कभी कभी सीखने का मन करता है।"

बता दें, आज के डिजिटल और तेजी से बदलते दौर पर टिप्पणी करते हुए बिग बी ने आगे कहा कि अविष्कारों और नए सिस्टम की रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक आप इसे सीखना शुरू करते हैं, तब तक समय बीत चुका होता है। उन्होंने इस समस्या का एक व्यावहारिक समाधान भी बताया। अमिताभ के मुताबिक, अगर आपको कोई काम नहीं आता, तो उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। बस उस काम के लिए सबसे अच्छे टैलेंट और एक्सपर्ट्स को हायर करें और अपना काम पूरा करें।

बिग बी ने अपने समय और आज के वर्कप्लेस के बारे में बताया

इतना ही नहीं, बिग बी ने अपने समय और आज के वर्कप्लेस में आए बदलाव को 'आउटसोर्सिंग' (Outsourcing) शब्द के द्वारा समझाया और उन्होंने लिखा, "मेरे समय में, अगर आपको काम नहीं आता था, तो आपको पछतावा होता था और आप उसे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप काम लेते हैं और उसे दूसरों के जरिए पूरा करवाते हैं।" बता दें, 83 की उम्र में भी अमिताभ का ये चिंतन दिखाता है कि जीवन के प्रति उनका नजरिया कितना मॉडर्न है। उनके इस ब्लॉग को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं।

