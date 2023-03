Oscars 2023: क्यों ऑस्कर को लेकर पूरी दुनिया है दीवानी, कैसे हुई इसकी शुरुआत?

Oscars 2023: हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक ऑस्कर के टेलीकास्ट होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऑस्कर अवॉर्ड 2023 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस अवॉर्ड के विनर्स को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस अवॉर्ड समारोह की शुरुआत कैसे और कब हुई थी?

95th Academy Awards: Why are the Oscars so important to the global film industry and to us?