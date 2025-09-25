पैपराजी पर भड़की आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, कहा- मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो… वीडियो वायरल

बता दें कि जिसमें गौरी को पैपराजी को फटकार लगाते हुए और साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है, 'अरे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ वॉक पर हूं।' गौरी को पैपराजी को फटकार लगाते हुए और साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है, 'अरे, मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो, मैं सिर्फ वॉक पर हूं।' दरअसल, वीडियो में दिख रहा है कि गौरी वॉक के लिए निकली थीं, व्हाइट टॉप और व्हाइट कार्गो पहने हुए थीं और उनके कंधे पर एक क्रॉसबॉडी बैग था। लेकिन जैसे ही पैपराजी ने उनका पीछा करना शुरू किया और तस्वीरें लेने लगे, उनका सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगातार फोटो के लिए पोज देने को कहा जा रहा था, जिससे वो काफी असहज और नाराज हो गईं।