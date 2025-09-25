पैपराजी पर भड़की आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट, कहा- मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो… वीडियो वायरल

Aamir Khan Girlfriend Gauri Spratt: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट हाल ही में बांद्रा में पैपराजी के बीहेव से इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने अपना आपा खो दिया। इनका ये वीडियों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बता दें कि जिसमें गौरी को पैपराजी को फटकार लगाते हुए और साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है, 'अरे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ वॉक पर हूं।' गौरी को पैपराजी को फटकार लगाते हुए और साफ तौर पर कहते हुए सुना जा सकता है, 'अरे, मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो, मैं सिर्फ वॉक पर हूं।' दरअसल, वीडियो में दिख रहा है कि गौरी वॉक के लिए निकली थीं, व्हाइट टॉप और व्हाइट कार्गो पहने हुए थीं और उनके कंधे पर एक क्रॉसबॉडी बैग था। लेकिन जैसे ही पैपराजी ने उनका पीछा करना शुरू किया और तस्वीरें लेने लगे, उनका सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगातार फोटो के लिए पोज देने को कहा जा रहा था, जिससे वो काफी असहज और नाराज हो गईं।
इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर गौरी के समर्थन और विरोध में दोनों तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कई यूजर्स उनके साथ हैं और पैपराजी के व्यवहार की निंदा कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से सेलेब्रिटीज की निजता और पैपराजी के इस व्यवहार पर बहस छेड़ रही है।
आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में मीडिया के सामने लाए और उन्होंने बताया था कि दोनों की मुलाकात लगभग 25 साल पहले हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का कनेक्शन टूट गया था। हाल ही में दोनों फिर से साथ आए हैं और कई महीनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।
इसके साथ ही एक इंटरव्यू में आमिर ने अपनी शादी के बारे में भी बात की थी। जिसमें राज शमनी के पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया था कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जिसे वे कुछ ही महीनों से जानते हों। इस पर आमिर ने अपनी एक्स वाइफ रीना दत्ता के साथ अपने पहले के अनुभवों के बारे में बताया और कहा कि आज वो 4 महीनों में शादी का फैसला नहीं ले सकते क्योंकि शादी एक जिन्दगी भर का बंधन है। ये बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।