एक्ट्रेस ज्योति सक्सेना की हुई स्टूडेंट संग अश्लील चैट लीक तो किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरा अकाउंट हैक हुआ

Actress Jyoti Saxena: ग्लैमर वर्ल्ड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक्ट्रेस ज्योति सक्सेना की एक स्टूडेंट के साथ अश्लील चैट के स्क्रीनशॉट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस चैट में एक्ट्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने न्यूड वीडियो कॉल के बदले स्टूडेंट से पैसों की मांग की है। जैसे ही ये पूरा मामला बड़ा एक्ट्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जो बताया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।