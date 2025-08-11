11 अगस्त 2025,

सोमवार

कास्टिंग काउच का शिकार हुई एक्ट्रेस ने बताया अपना दर्द, कहा- होटल रूम में लॉक करके…

Casting Couch: अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के अपने दर्दनाक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे उसे होटल के कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद वो डर गई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 11, 2025

कास्टिंग काउच का शिकार हुई एक्ट्रेस ने बताया अपना दर्द, कहा- होटल रूम में लॉक करके...
अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच के अनुभव को साझा किया

Casting Couch: टीवी की मशहूर अदाकारा जैस्मीन भसीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक भयानक सच उजागर किया है। 'बिग बॉस 14' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाने वाली जैस्मीन ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना दर्द बयां किया है।

ऑडिशन देने समय डर गई एक्ट्रेस

'हिमांशु मेहता शो' पर बात करते हुए जैस्मीन ने बताया कि कैसे एक डायरेक्टर ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए गई थीं, जहां एक आदमी को शराब पीते हुए और ऑडिशन के लिए कहते हुए देखकर वो डर गई थीं। कोऑर्डिनेटर के कमरे से बाहर चले जाने के बाद वो और भी घबरा गईं।

होटल रूम में लॉक करके…

साथ ही जैस्मीन ने बताया कि, 'उसने मुझसे कहा, 'तुम्हें ये सीन करना होगा।' मैंने कहा, 'सर, ठीक है, मैं सीन तैयार कर दूंगी और कल आऊंगी।' तो उसने बोला- 'नहीं नहीं, तुम्हें अभी करना है'। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। जैस्मीन ने आगे बताया कि उस डायरेक्टर ने उनसे कुछ और करने को कहा और फिर कमरा बंद कर दिया। उसने कुछ गलत करने की कोशिश की। जैस्मीन ने अपनी हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकली।

इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच

इस घटना के बाद जैस्मीन ने फैसला किया कि वो कभी भी होटल में या इस तरह के कमरों में होने वाली मीटिंग्स में नहीं जाएंगी। जैस्मीन का ये खुलासा इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के काले सच को उजागर करता है और ये बताता है कि कैसे युवा कलाकारों को इस तरह के भयावह अनुभवों से गुजरना पड़ता है।

11 Aug 2025 04:04 pm

