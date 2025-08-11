कास्टिंग काउच का शिकार हुई एक्ट्रेस ने बताया अपना दर्द, कहा- होटल रूम में लॉक करके...

साथ ही जैस्मीन ने बताया कि, 'उसने मुझसे कहा, 'तुम्हें ये सीन करना होगा।' मैंने कहा, 'सर, ठीक है, मैं सीन तैयार कर दूंगी और कल आऊंगी।' तो उसने बोला- 'नहीं नहीं, तुम्हें अभी करना है'। इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। जैस्मीन ने आगे बताया कि उस डायरेक्टर ने उनसे कुछ और करने को कहा और फिर कमरा बंद कर दिया। उसने कुछ गलत करने की कोशिश की। जैस्मीन ने अपनी हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकली।