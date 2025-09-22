Aditya Rikhari का शो बना अखाड़ा, दो लड़कियों ने मचाया कोहराम, देखें

बता दें कि दिल्ली मेट्रो में इस तरह की घटनाएं हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन अब कॉन्सर्ट जैसी जगहों पर भी इस तरह की हिंसा का होना चिंताजनक है। इससे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के नैतिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। इस घटना पर सिंगर आदित्य रिखारी की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इस मामले पर क्या कहते हैं और क्या वे भविष्य में अपने कॉन्सर्ट में सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाते हैं।