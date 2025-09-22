Aditya Rikhari का शो बना अखाड़ा, दो लड़कियों ने मचाया कोहराम, देखें

Aditya Rikhari Concert: सिंगर्स के कॉन्सर्ट में मारपीट और हंगामे की खबरें आजकल आम हो गई हैं। कभी फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं तो कभी सिंगर पर ही हमला बोल देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में नोएडा में हुए पॉपुलर सिंगर आदित्य रिखारी के कॉन्सर्ट में हुआ।
कॉन्सर्ट से फोटो सामने आया है जिसमें दो लड़कियां एक महिला को बुरी तरह पीट रही हैं। इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार महिला पर वार कर रही हैं। हैरानी की बात ये है कि आसपास खड़े लोग भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि तमाशा देख रहे हैं, कुछ देर बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया, लेकिन तब तक महिला को काफी चोटें लग चुकी थीं।
दरअसल, ये घटना 20 सितंबर को नोएडा के इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर में हुए आदित्य रिखारी के कॉन्सर्ट में हुई। तो वहीं कॉन्सर्ट में हुए इस हंगामे का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग दर्शकों की असंवेदनशीलता पर सवाल भी उठा रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली मेट्रो में इस तरह की घटनाएं हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन अब कॉन्सर्ट जैसी जगहों पर भी इस तरह की हिंसा का होना चिंताजनक है। इससे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के नैतिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। इस घटना पर सिंगर आदित्य रिखारी की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इस मामले पर क्या कहते हैं और क्या वे भविष्य में अपने कॉन्सर्ट में सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाते हैं।