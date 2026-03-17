अदनान शेख का पत्नी के हिजाब और धर्म परिवर्तन के आरोपों पर फूटा गुस्सा, बोले- जो महिलाएं पर्दा नहीं करतीं उनके…

अदनान ने हिजाब के महत्व पर बात करते हुए काफी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके धर्म में पर्दे की बहुत अहमियत है और जो महिलाएं पर्दा नहीं करतीं, उनके लिए जन्नत की राह आसान नहीं होगी। उन्होंने मर्दों की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, "मैं खुद एक लड़का हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि बाहर आदमी औरतों को किस नजर से देखते हैं। अगर किसी औरत को यह पता चल जाए कि उसे किस नजर से देखा जा रहा है, तो वह कभी बिना खुद को ढके घर से बाहर नहीं निकलेगी।" अदनान का मानना है कि वह 'दीन' (धर्म) और दुनिया को बैलेंस करके चल रहे हैं।