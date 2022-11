Shraddha Walker Murder: दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस पर बनेगी फिल्म, ये होगा टाइटल

Shraddha Walker Murder: दिल्ली के दिल दहला देने वाले श्रद्धा वालकर (Shraddha Walker) हत्याकांड पर फिल्म बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस फिल्म को निर्माता, निर्देशक मनीष एफ सिंह बनाएंगे। उन्होंने गुरुवार को इसकी घोषणा की।

Shraddha Walker Murder: दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड (Shraddha Walker Murder Case) ने लोगों की नींदे उड़ा दी हैं। इस हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) की हरकतें और हर दिन हो रहे खुलासे को जानकर हर कोई दंग है। जिसके बाद से लोग श्रद्धा वालकर (Shraddha Walker) को न्याय और आरोपी आफताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस हत्याकांड पर आम इंसान से लेकर बड़ी-बड़ी हस्तियां अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं अब श्रद्धा वालकर (Shraddha Walker) हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है।

