8 साल बाद इस फेमस सिंगर के रिश्ते में आई दरार, तलाक की खबरो ने पकड़ा तूल, टूटा रिश्ता!

Monali Thakur Divorce Rumours: बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर की शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि शादी के 8 साल बाद अब उनकी मैरिड लाइफ में तूफान आ गया है और वो अपने विदेशी बिजनेसमैन पति माइक रिक्टर से अलग होने वाली हैं। इन दोनों के तलाक की अफवाहों से खबरों का बाजार गर्म हो गया है।
मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। अभी तक सिंगर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनकी शादी खतरे में है। मोनाली ने पति माइक को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है, जिससे इन अटकलों को और भी हवा मिल रही है। साथ ही दोनों के बीच बातचीत भी बंद बताई जा रही है।
मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के रिश्ते में दरार की वजह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को माना जा रहा है। माइक जहां स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो मोनाली को काम के सिलसिले में इंडिया में ही रहना पड़ता है। अब अलग-अलग देशों में रहने के कारण इस कपल के बीच दूरियां आ गई हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में खटास बताई जा रही है।
हालांकि, अभी तक सिंगर ने इस मामले पर चुप्पी बनाई हुई है और तलाक की खबरों को फिलहाल कन्फर्म नहीं किया है। लेकिन इन खबरों से उनके फैंस काफी परेशान हैं। एक के बाद एक सेलिब्रिटीज के अलग होने की खबरों से लोगों के दिल टूट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोनाली ठाकुर इस मामले पर क्या कहती हैं और क्या वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगी या नहीं। उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई ये मुश्किल दूर हो जाए और वो फिर से एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताएं।