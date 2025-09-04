8 साल बाद इस फेमस सिंगर के रिश्ते में आई दरार, तलाक की खबरो ने पकड़ा तूल, टूटा रिश्ता!

हालांकि, अभी तक सिंगर ने इस मामले पर चुप्पी बनाई हुई है और तलाक की खबरों को फिलहाल कन्फर्म नहीं किया है। लेकिन इन खबरों से उनके फैंस काफी परेशान हैं। एक के बाद एक सेलिब्रिटीज के अलग होने की खबरों से लोगों के दिल टूट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोनाली ठाकुर इस मामले पर क्या कहती हैं और क्या वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगी या नहीं। उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई ये मुश्किल दूर हो जाए और वो फिर से एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताएं।