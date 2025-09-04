Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

8 साल बाद इस फेमस सिंगर के रिश्ते में आई दरार, तलाक की खबरो ने पकड़ा तूल, टूटा रिश्ता!

Monali Thakur Divorce Rumours:फेमस सिंगर मोनाली ठाकुर की शादीशुदा जिंदगी में 8 साल बाद दरार आने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे उनके तलाक की अफवाहों को हवा मिल गई है। उनके विदेशी बिजनेसमैन पति माइक रिक्टर के साथ उनके रिश्ते में आई खटास ने फैंस को चौंका दिया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 04, 2025

8 साल बाद इस फेमस सिंगर के रिश्ते में आई दरार, तलाक की खबरो नें दी हवा! टूटा रिश्ता
मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर (फोटो सोर्स: X)

Monali Thakur Divorce Rumours: बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर की शादीशुदा जिंदगी को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि शादी के 8 साल बाद अब उनकी मैरिड लाइफ में तूफान आ गया है और वो अपने विदेशी बिजनेसमैन पति माइक रिक्टर से अलग होने वाली हैं। इन दोनों के तलाक की अफवाहों से खबरों का बाजार गर्म हो गया है।

तलाक की खबरो नें दी हवा

मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। अभी तक सिंगर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनकी शादी खतरे में है। मोनाली ने पति माइक को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया है, जिससे इन अटकलों को और भी हवा मिल रही है। साथ ही दोनों के बीच बातचीत भी बंद बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास
OTT
7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास

रिश्ते में दरार की वजह

मोनाली ठाकुर और माइक रिक्टर के रिश्ते में दरार की वजह लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को माना जा रहा है। माइक जहां स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो मोनाली को काम के सिलसिले में इंडिया में ही रहना पड़ता है। अब अलग-अलग देशों में रहने के कारण इस कपल के बीच दूरियां आ गई हैं, जिसकी वजह से रिश्ते में खटास बताई जा रही है।

सिंगर ने इस मामले पर

हालांकि, अभी तक सिंगर ने इस मामले पर चुप्पी बनाई हुई है और तलाक की खबरों को फिलहाल कन्फर्म नहीं किया है। लेकिन इन खबरों से उनके फैंस काफी परेशान हैं। एक के बाद एक सेलिब्रिटीज के अलग होने की खबरों से लोगों के दिल टूट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोनाली ठाकुर इस मामले पर क्या कहती हैं और क्या वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगी या नहीं। उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई ये मुश्किल दूर हो जाए और वो फिर से एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताएं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

04 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Entertainment / 8 साल बाद इस फेमस सिंगर के रिश्ते में आई दरार, तलाक की खबरो ने पकड़ा तूल, टूटा रिश्ता!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट