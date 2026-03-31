Rahul Arunoday Banerjee के निधन के बाद वायरल हुआ उनका आखिरी वीडियो, पोस्ट देख भर आएंगी आंखें

राहुल अरुणोदय बनर्जी (Rahul Arunoday Banerjee) ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता था। उन्होंने 'यू आर माइन ईटर्नली', 'कीनो कीच्छू कोथा बोलो ना', 'लव सर्कस', 'टेक वन' और 'ब्योकमेश गोत्रो' जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। बता दें, उनका यूं अचानक जाना फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। खबरों के अनुसार, 29 मार्च को वे अपने सीरियल की शूटिंग के दौरान दीघा में थे। शूटिंग के बाद वे अपने को-स्टार के साथ तलसारी समुद्र किनारे घूमने गए। इसी दौरान वे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर करीबी और फैंस अब भी सदमे में हैं।