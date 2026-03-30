Rahul Arunoday Banerjee की मौत मामले में बड़ा खुलासा, शो के प्रोड्यूसर ने खोला बड़ा राज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल उस समय बंगाली टीवी शो 'भोलेबाबा पार करेगा की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वह समुद्र किनारे गए और अकेले ही पानी में उतर गए। बताया जा रहा है कि उस वक्त यूनिट के कुछ सदस्यों ने उन्हें पानी में जाने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इसी दौरान अचानक वह पानी में किसी चीज में उलझ गए और बाहर नहीं निकल पाए।