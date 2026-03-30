‘रामायण’ के लक्ष्मण की बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स, खुद को बताया रिश्तेदार, सुनील लहरी के साथ हुई भयानक घटना

सुनील लहरी ने ये पूरा किस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने बताया कि एक अजनबी व्यक्ति उनकी बिल्डिंग में आया और खुद को उनका भाई बताकर उनसे मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान पता चला कि वह झूठ बोल रहा है, जिसके बाद उसे तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस घटना ने अभिनेता को उन दिनों की याद दिला दी जब वो रामायण की शूटिंग में व्यस्त रहते थे और फैंस उनसे मिलने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे।