30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘रामायण’ के लक्ष्मण की बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स, खुद को बताया रिश्तेदार, सुनील लहरी के साथ हुई भयानक घटना

Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident: सीरियल 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी की बिल्डिंग में एक अज्ञात शख्स घुस आया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 30, 2026

Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident

Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident (सोर्स- एक्स)

Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident: रामानंद सागर की ऐतिहासिक टीवी सीरीज 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने हाल ही में एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने उनके पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक व्यक्ति उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ खुद को उनका रिश्तेदार बताने लगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से उसकी सच्चाई सामने आ गई।

सुनील लहरी ने वीडियो में सुनाई आपबीती (Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident)

सुनील लहरी ने ये पूरा किस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने बताया कि एक अजनबी व्यक्ति उनकी बिल्डिंग में आया और खुद को उनका भाई बताकर उनसे मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान पता चला कि वह झूठ बोल रहा है, जिसके बाद उसे तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस घटना ने अभिनेता को उन दिनों की याद दिला दी जब वो रामायण की शूटिंग में व्यस्त रहते थे और फैंस उनसे मिलने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे।

1980 का वाकया भी सुनाया (Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident)

अभिनेता ने आगे बताया कि ऐसा ही एक वाकया 1980 के दशक में भी उनके साथ हुआ था। उस समय वो लगातार धूप में लंबे समय तक शूटिंग कर रहे थे और कुछ दिनों के ब्रेक पर थे। शूटिंग के दौरान उनके लुक में दाढ़ी और पारंपरिक वेशभूषा रहती थी, लेकिन ब्रेक के दौरान उनका सामान्य रूप बिल्कुल अलग दिख रहा था।

उसी दौरान एक व्यक्ति स्टूडियो के गेट पर उनसे मिला और खुद को उनका भाई बताते हुए मिलने की इच्छा जताने लगा। दिलचस्प बात ये रही कि वह व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाया, जबकि दावा कर रहा था कि वह उनका रिश्तेदार है। यह घटना उस समय उनके लिए काफी हैरान करने वाली थी और आज भी वह इसे याद कर मुस्कुराते हैं।

सुनील लहरी ने भयानक अनुभव किया साझा (Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident)

सुनील लहरी ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कलाकारों के जीवन में ऐसे कई दिलचस्प और अनोखे पल आते रहते हैं। कभी-कभी लोग भावनाओं में बहकर उनसे मिलने के लिए अजीब तरीके भी अपनाते हैं। उन्होंने इस कहानी के अंत में अपने प्रशंसकों को स्वस्थ और खुश रहने का संदेश भी दिया।

गौरतलब है कि रामायण भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक माना जाता है। इस सीरीज का निर्देशन मशहूर फिल्मकार रामानंद सागर ने किया था। इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम, दीपिका चिखलिया ने माता सीता, अरविंद त्रिवेदी ने रावण और दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी।

ये भी पढ़ें

प्रकाश राज की मां का हुआ निधन, लंबी बीमारी के बाद सुवर्णलता ने दुनिया को कहा अलविदा
बॉलीवुड
Prakash Raj Mother Suvarnalatha Dies At 86

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Mar 2026 03:25 pm

Published on:

30 Mar 2026 03:24 pm

Hindi News / Entertainment / ‘रामायण’ के लक्ष्मण की बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स, खुद को बताया रिश्तेदार, सुनील लहरी के साथ हुई भयानक घटना

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘क्रिमिनल है फरमान’, सनोज मिश्रा ने किया मोनालिसा के पति को लेकर बड़ा खुलासा

Sanoj Mishra Big Revealed said Farman has criminal record before meet monalisa amid Allegations of sexual abuse
मनोरंजन

यूएस-ईरान जंग से शाहरुख खान की ‘किंग’ को झटका, फिल्म की शूटिंग टली, अब मुंबई में ही करना होगा शूट

Shahrukh Khan Movie King Shooting Cancelled
बॉलीवुड

जायद खान ने आखिर क्यों किया था मां का हिंदू तरीके से अंतिम संस्कार? बताया बड़ा कारण

Muslim Zayed Khan big revealed on why mother zarine khan funeral hindu rituals this big reason
बॉलीवुड

52 की मलाइका अरोड़ा ने 33 के हर्ष मेहता के साथ रिश्ते पर लगाई मुहर? रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचीं राजस्थान के मंदिर

Malaika Arora Confirm Relationship With Harsh Mehta
बॉलीवुड

प्रकाश राज की मां का हुआ निधन, लंबी बीमारी के बाद सुवर्णलता ने दुनिया को कहा अलविदा

Prakash Raj Mother Suvarnalatha Dies At 86
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.