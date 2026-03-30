‘रामायण’ के लक्ष्मण की बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स, खुद को बताया रिश्तेदार, सुनील लहरी के साथ हुई भयानक घटना

Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident (सोर्स- एक्स)
Sunil Lahiri Ramayan Fan Incident: रामानंद सागर की ऐतिहासिक टीवी सीरीज 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने हाल ही में एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने उनके पुराने दिनों की यादें ताजा कर दीं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक व्यक्ति उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ खुद को उनका रिश्तेदार बताने लगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से उसकी सच्चाई सामने आ गई।
सुनील लहरी ने ये पूरा किस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने बताया कि एक अजनबी व्यक्ति उनकी बिल्डिंग में आया और खुद को उनका भाई बताकर उनसे मिलने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुरक्षा जांच के दौरान पता चला कि वह झूठ बोल रहा है, जिसके बाद उसे तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस घटना ने अभिनेता को उन दिनों की याद दिला दी जब वो रामायण की शूटिंग में व्यस्त रहते थे और फैंस उनसे मिलने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे।
अभिनेता ने आगे बताया कि ऐसा ही एक वाकया 1980 के दशक में भी उनके साथ हुआ था। उस समय वो लगातार धूप में लंबे समय तक शूटिंग कर रहे थे और कुछ दिनों के ब्रेक पर थे। शूटिंग के दौरान उनके लुक में दाढ़ी और पारंपरिक वेशभूषा रहती थी, लेकिन ब्रेक के दौरान उनका सामान्य रूप बिल्कुल अलग दिख रहा था।
उसी दौरान एक व्यक्ति स्टूडियो के गेट पर उनसे मिला और खुद को उनका भाई बताते हुए मिलने की इच्छा जताने लगा। दिलचस्प बात ये रही कि वह व्यक्ति उन्हें पहचान ही नहीं पाया, जबकि दावा कर रहा था कि वह उनका रिश्तेदार है। यह घटना उस समय उनके लिए काफी हैरान करने वाली थी और आज भी वह इसे याद कर मुस्कुराते हैं।
सुनील लहरी ने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि कलाकारों के जीवन में ऐसे कई दिलचस्प और अनोखे पल आते रहते हैं। कभी-कभी लोग भावनाओं में बहकर उनसे मिलने के लिए अजीब तरीके भी अपनाते हैं। उन्होंने इस कहानी के अंत में अपने प्रशंसकों को स्वस्थ और खुश रहने का संदेश भी दिया।
गौरतलब है कि रामायण भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक माना जाता है। इस सीरीज का निर्देशन मशहूर फिल्मकार रामानंद सागर ने किया था। इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम, दीपिका चिखलिया ने माता सीता, अरविंद त्रिवेदी ने रावण और दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग