तलाक के बाद टूटा दिल, सालों बाद लौटा प्यार डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक्स-वाइफ संग किया कमबैक

प्रियदर्शन और लिजी लक्ष्मी की शादी 13 दिसंबर 1990 को हुई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी कल्याणी प्रियदर्शन भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमा रही हैं और खबर है कि वे जल्द रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' में दिखाई देंगी, जिसके निर्माता हंसल मेहता है। डायरेक्टर ने हाल ही में जॉम्बी पर आधारित अपनी इस फिल्म के बारे में खुलकर बात की। बता दें, प्रियदर्शन अपने पर्सनल लाइफ में कमबैक कर रहे हैं, जो उनके लिए और उनके फैंस के लिए एक प्यारा तोहफा है।