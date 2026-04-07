“तू अच्छा है यार, ये आदत छोड़ दो”, SRK के स्मोकिंग पर हुई बातचीत का किस्सा फिर हुआ वायरल

इतना ही नहीं, देव आनंद ने शाहरुख खान को एक बड़ा सबक भी दिया, जिसे शाहरुख आज तक याद करते हैं और शाहरुख इसको लेकर कई बार जिक्र भी कर चुके है। एक्तर ने बताया, "देव साहब ने कहा था, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि अगर तुम काम करना बंद कर दोगे, तो तुम खत्म हो जाओगे" और ये शाहरूख के जीवन का आधार बन गई, "मैं पिछले 30 साल से रोजाना 10-12 घंटे काम कर रहा हूं। फिल्में चल रही हों या न चल रही हों, कामयाबी पर नहीं रुकता और नेगेटिविटी में भी नहीं उलझता। बता दें, देव आनंद की बातें हमेशा शाहरुख के दिल के करीब रही हैं, उन्होंने पिछले कई इंटरव्यू में ये बाते कही है।