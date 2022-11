Aishwarya Rai ने शेयर की Lip Kiss वाली तस्वीर तो लोगों ने सुनाई खरी खोटी, जानें पूरा मामला

Aishwarya Rai Bachchan latest Photo : एश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, इस तस्वीर से एक्ट्रेस लोगों के निशाने पर आ गईं। नेटीजन्स ने उन्हें संस्कृति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है।

Updated: November 16, 2022 11:02:36 am

बॉलीवुड एक्ट्रेस एश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म पीएस-1 में शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म भी बॉक्स आफिस पर सुपरहिट रही। इस बीच एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार वह अपनी एक तस्वीर को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। ऐश्वर्या राय ने अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर एक तस्वीर (Aishwarya Rai Bachchan New Photos) शेयर की है। इस तस्वीर को जहां कुछ नेटीजन्स बेहद प्यारी और खूबसूरत बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उन्हें तस्वीर को लेकर जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। साथ ही ऐश्वर्या को संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं।

Aishwarya Rai Bachchan trolled after shares a picture of Lip Kiss on Aradhya birthday