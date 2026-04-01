शर्टलेस ओरी संग पापा Ajay Devgn की लाडली, शहर छोड़ गांव बसने की तैयारी? वीडियो वायरल

इस बीच, ओरी ने न्यासा के साथ एक नया वीडियो साझा किया है, जिसमें वे हरियाणवी भाषा में लिपसिंक करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते है कि ओरी शर्टलेस नजर आ रहे हैं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में 'होरियाणवी' यानी हरियाणवी को अपने नाम ‘ओरी’ के साथ जोड़कर एक नया टर्म बनाया है। वीडियो में ओरी न्यासा से कहते हैं कि चलो कॉफी पीने चलते हैं, लेकिन न्यासा चाय पसंद करती हैं।