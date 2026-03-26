अजय देवगन और टीम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, साउथ की बड़ी फिल्म के मेकर्स ने लगाया आरोप

Ajay Devgn Bholaa Remake Rights Case: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म 'भोला' एक बार फिर चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार वजह बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि कानूनी विवाद है। तमिल सुपरहिट फिल्म 'कैथी' के निर्माताओं ने ‘भोला’ के मेकर्स पर रीमेक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले ने फिल्म इंडस्ट्री में कॉपीराइट और रीमेक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।