कैसा आया Akshay Kumar की 'राम सेतु' के ट्रेलर पर लोगों का रिएक्शन? कुछ बोले - 'रोंगटे तक खड़े...'

#RamSetuTrailer Is Terrific 🔥🔥. Awaiting For #AkshayKumar's Massive Comeback. All The Best to his fans and Team #RamSetu For the Grand Release This Diwali On Behalf of #Prabhas Fans ❤️ pic.twitter.com/9RmwWSXRcZ — 𝔭𝔯𝔞𝔟𝔥𝔞𝔰❤️ (@NlrPrabhasfan) October 11, 2022

My interest in such amazing subject vanishes when i see such mediocre treatments and childish portrayals.



Another classic case of cashing Shri Ram's name and peoples sentiment under some big STAR name.#RamSetuTrailer pic.twitter.com/zAxqKmxcQD— The Cinéprism (@TheCineprism) October 11, 2022

The Cinematography Is better than Hollywood Movies😮🔥🔥#RamSetuTrailer pic.twitter.com/Yev72fNchr— FREE FIRE WITH DHIRAJ (@FireDhiraj) October 11, 2022

फिल्म की कहानी भारत और श्रीलंका के बीच समंदर पर बने 'राम सेतु' की खोज पर आधारित है। फिल्म में दिखाया जाएगा कि राम सेतु सच है या भ्रम। साथ ही विलेन 'राम सेतु' को नष्ट करना चाहता है, जिसके बाद अक्षय अपनी जान की बाजी लगाकर सच ढूंढने निकल पड़े हैं और सभी के सामने सच लाते हैं। इसके अलावा भी ट्रेलर में काफी कुछ दिखाया है, जिसको देखने के बाद फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती नजर आ रही है।फिल्म को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 'टीजर से बेहतरीन ट्रेलर है'। किसी का कहना है कि 'ट्रेलर में अक्षय के लुक्स ने काफी प्रभावित किया है'। ये बात यकीनन गलत नहीं है कि अक्षय को इससे पहले इस तरह के लुक में नहीं देखा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि 'ट्रेलर रोंगटे खड़े करने वाला है। फिल्म जबरदस्त होगी'।इतना ही नहीं कई लोगों ने इस फिल्म की तुलना साउथ स्टार प्रभास (Prabhas) और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) से कर रहे हैं और अक्षय की फिल्म को उस 'आदिपुरुष' के मुकाबले ब्लॉकबस्टर कर बता रहे हैं। एक यूजर ने ट्रेलर पर कमेंट करते हुए लिखा 'आशा है कि बॉलीवुड को ये एहसास होगा कि फिल्मों को प्रेम कल्पनाओं और रोमांटिक गानों की जरूरत नहीं है। ये संस्कृति का अपमान किए बिना बनाई गई होगी, जो दर्शकों के लिए मायने रखती है। उम्मीद है कि ये फिल्म अपनी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी'।