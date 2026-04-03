अक्षय कुमार ने अजय देवगन को किया ‘Kiss’! वायरल फोटो ने मचाया इंटरनेट पर हंगामा

इस बीच, अगर सबसे ज्यादा कुछ चर्चा में रहा तो वो था अक्षय कुमार की विशिंग स्टाईल। अक्षय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पुराना वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अजय के गाल पर kiss करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अक्षय ने एक मैसेज भी लिखा, "दोस्ती इतनी पुरानी है… प्यार तो होगा ही। हैप्पी बर्थडे डियर अजय!" उनकी ये दोस्ती फैंस के बीच बहुत पसंद की जा रही है और इसे एक शानदार रीयूनियन भी बताया जा रहा है।