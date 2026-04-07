‘फटी-टी शर्ट में गरीब, जोकर लग रहा’, ट्रेलर लॉन्च में लुक को लेकर ट्रोल हुए अक्षय कुमार

दरअसल, कई यूजर्स ने बताया कि शायद अक्षय के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो कुछ ने इसे पागलपन तक बताया। एक यूजर ने लिखा, "किस मजबूरी में ये लुक अपनाया होगा," तो दूसरे ने मजाक में कहा, "गरीब करे तो फकीरी, अमीर करे तो फैशन, फटी-टी शर्ट में गरीब, जोकर लग रहा।" बता दें, कमेंट सेक्शन में जोक्स की भरमार रही, जैसे "जोकर लग रहे हैं अक्षय," और "अमीरों का फेमस फैशन ये है!" लोग इस तरह के अंदाज को देखकर हंसते और मजाक उड़ाते दिखें।