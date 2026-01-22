हिंदू-मुस्लिम विवादों के बीच AR Rahman पर ‘रोजा’ के आइकॉनिक गाने को चुराने का लगा आरोप, वीडियो वायरल

ये वाकया सुभाष घई की फिल्म 'युवराज' के समय का है। रहमान फिल्म का संगीत देने में देरी कर रहे थे। एक दिन गायक सुखविंदर सिंह ने एक धुन तैयार की, जिसे सुनकर सुभाष घई नाराज हो गए। बता दें, सुभाष को रहमान ने कहा कि उन्हें गाना पसंद आया इस पर सुभाष, रहमान पर चिल्लाते हुए कहने लगे, “मैं तुम्हें इसके लिए 3 करोड़ रुपये दे रहा हूं... मैं सुखविंदर से भी करवा सकता हूं, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है?” सुभाष घई का कहना था कि वो रहमान को करोड़ों रुपये दे रहे हैं, न कि सुखविंदर से काम कराने के लिए। हालांकि, बाद में वही धुन 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए बेची गई और 'जय हो' के रूप में दुनियाभर में फेमस हुई।