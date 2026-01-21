‘दोबारा हिंदू बन जाएं’, एआर रहमान के विवादित मामले में कूद पड़े अनूप जलोटा, दिया चौंकाने वाला बयान

Anup Jalota on AR Rahman Controversy (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Anup Jalota on AR Rahman Controversy: भारतीय संगीत और फिल्म जगत में इन दिनों एक बयान ने तेज हलचल पैदा कर दी है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के हालिया इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री के गलियारों तक बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग उनके अनुभवों को सिस्टम से जुड़ी समस्या बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसी बीच मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस चर्चा को और ज्यादा तीखा बना दिया है। सबसे पहले जानते हैं एआर रहमान ने क्या कहा था।
एआर रहमान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले करीब आठ सालों में उन्हें पहले के मुकाबले फिल्मों में कम काम मिल रहा है। उन्होंने इसका कारण इंडस्ट्री में आए 'पावर शिफ्ट' को बताया और इशारों में कहा कि फैसले अब रचनात्मक लोगों के हाथ में नहीं रह गए हैं। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह बदलाव किसी हद तक 'कम्युनल थिंग' यानी धार्मिक सोच से जुड़ा हो सकता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।
जब यह मुद्दा गरमाया हुआ था, तब गायक अनूप जलोटा ने इस पर अपनी राय रखी। न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में उन्होंने जो कहा, वह चर्चा का केंद्र बन गया। अनूप जलोटा ने साफ शब्दों में कहा, 'अगर रहमान को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें फिल्मों में संगीत देने का काम नहीं मिल रहा, तो वो वापस हिंदू धर्म अपनाएं और फिर कोशिश करें।'
अनूप जलोटा यहीं नहीं रुके। उन्होंने एआर रहमान के जीवन के शुरुआती दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'एआर रहमान पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब काम किया, नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई।' अनूप जलोटा का मानना है कि अगर रहमान को अब यह विश्वास हो गया है कि धर्म के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहे, तो उन्हें अपने पुराने धर्म के बारे में सोचने से हिचकना नहीं चाहिए।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनूप जलोटा ने कहा, 'अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही, म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं। तो, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी।' उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए मेरा सुझाव है कि वो हिंदू बनकर ट्राई करें और देखें कि क्या फिर से उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं या नहीं।'
अनूप जलोटा की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे व्यंग्यात्मक सलाह मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे धर्म और कला को जोड़ने की गलत कोशिश बता रहे हैं। वहीं, एआर रहमान की ओर से अब तक इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
