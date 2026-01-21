21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘दोबारा हिंदू बन जाएं’, एआर रहमान के विवादित मामले में कूद पड़े अनूप जलोटा, दिया चौंकाने वाला बयान

Anup Jalota on AR Rahman Controversy: भजन गायक अनूप जलोटा ने हाल ही में म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनूप ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 21, 2026

Anup Jalota on AR Rahman Controversy

Anup Jalota on AR Rahman Controversy (सोर्स- इंस्टाग्राम)

Anup Jalota on AR Rahman Controversy: भारतीय संगीत और फिल्म जगत में इन दिनों एक बयान ने तेज हलचल पैदा कर दी है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के हालिया इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री के गलियारों तक बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग उनके अनुभवों को सिस्टम से जुड़ी समस्या बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसी बीच मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस चर्चा को और ज्यादा तीखा बना दिया है। सबसे पहले जानते हैं एआर रहमान ने क्या कहा था।

एआर रहमान का बयान (Anup Jalota on AR Rahman Controversy)

एआर रहमान ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले करीब आठ सालों में उन्हें पहले के मुकाबले फिल्मों में कम काम मिल रहा है। उन्होंने इसका कारण इंडस्ट्री में आए 'पावर शिफ्ट' को बताया और इशारों में कहा कि फैसले अब रचनात्मक लोगों के हाथ में नहीं रह गए हैं। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह बदलाव किसी हद तक 'कम्युनल थिंग' यानी धार्मिक सोच से जुड़ा हो सकता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

अनूप जलोटा ने मामले पर दी प्रतिक्रिया (Anup Jalota Advice to AR Rahman Controversy)

जब यह मुद्दा गरमाया हुआ था, तब गायक अनूप जलोटा ने इस पर अपनी राय रखी। न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में उन्होंने जो कहा, वह चर्चा का केंद्र बन गया। अनूप जलोटा ने साफ शब्दों में कहा, 'अगर रहमान को लगता है कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें फिल्मों में संगीत देने का काम नहीं मिल रहा, तो वो वापस हिंदू धर्म अपनाएं और फिर कोशिश करें।'

एआर रहमान के अतीत का जिक्र

अनूप जलोटा यहीं नहीं रुके। उन्होंने एआर रहमान के जीवन के शुरुआती दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'एआर रहमान पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी उन्होंने संगीत जगत में खूब काम किया, नाम कमाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई।' अनूप जलोटा का मानना है कि अगर रहमान को अब यह विश्वास हो गया है कि धर्म के कारण उन्हें अवसर नहीं मिल रहे, तो उन्हें अपने पुराने धर्म के बारे में सोचने से हिचकना नहीं चाहिए।

'भजन सम्राट' ने दी रहमान को सलाह

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनूप जलोटा ने कहा, 'अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही, म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं। तो, उनको यह विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से फिर से फिल्में मिलनी शुरू हो जाएंगी।' उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए मेरा सुझाव है कि वो हिंदू बनकर ट्राई करें और देखें कि क्या फिर से उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं या नहीं।'

बढ़ती जा रही है बहस

अनूप जलोटा की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे व्यंग्यात्मक सलाह मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे धर्म और कला को जोड़ने की गलत कोशिश बता रहे हैं। वहीं, एआर रहमान की ओर से अब तक इस सलाह पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

सिर्फ सनी देओल ही नहीं, ‘बॉर्डर 2’ में नजर आएंगे अक्षय खन्ना भी? प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बता दिया सच
बॉलीवुड
Akshaye Khanna Cameo in Border 2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Jan 2026 10:35 am

Published on:

21 Jan 2026 10:24 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दोबारा हिंदू बन जाएं’, एआर रहमान के विवादित मामले में कूद पड़े अनूप जलोटा, दिया चौंकाने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

टूटा जबड़ा, आई गंभीर चोट…अक्षय कुमार ने एक्सीडेंट के बाद ली ऑटो ड्राइवर के इलाज की जिम्मेदारी

mumbai Auto driver Vashid Khan fractured jaw Akshay Kumar takes responsibility treatment after car accident
बॉलीवुड

आक्खा बॉलीवुड एक तरफ… वायरल डायलॉग पर इमरान हाशमी का रिएक्शन आया सामने

taskaree the smuggler
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 में विक्की कौशल निभाएंगे अहम रोल! फैंस के लिए आदित्य धर लाए बड़ा सरप्राइज?

Vicky Kaushal To Play Crucial Role In Ranveer Singh Dhurandhar 2 know all details
बॉलीवुड

सिर्फ सनी देओल ही नहीं, ‘बॉर्डर 2’ में नजर आएंगे अक्षय खन्ना भी? प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बता दिया सच

Akshaye Khanna Cameo in Border 2
बॉलीवुड

वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी का बड़ा बयान, बोले- ‘क्या किसी ने फिल्म देखी है?’

Varun Dhawan Photos Border 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.