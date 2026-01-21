‘दोबारा हिंदू बन जाएं’, एआर रहमान के विवादित मामले में कूद पड़े अनूप जलोटा, दिया चौंकाने वाला बयान

Anup Jalota on AR Rahman Controversy: भारतीय संगीत और फिल्म जगत में इन दिनों एक बयान ने तेज हलचल पैदा कर दी है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान के हालिया इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया से लेकर इंडस्ट्री के गलियारों तक बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग उनके अनुभवों को सिस्टम से जुड़ी समस्या बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। इसी बीच मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस चर्चा को और ज्यादा तीखा बना दिया है। सबसे पहले जानते हैं एआर रहमान ने क्या कहा था।