लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर का लिंग बदलने पर छलका दर्द, बोलीं- 3 महीने हो गए, ये बहुत मुश्किल है

अनाया बांगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फैंस को ये जानकारी दी कि उनका सर्जरी को अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर्जरी कराना तो बहुत ज्यादा आसान था लेकिन ये सच में बहुत मुश्किल है। अनाया ने बताया है कि वो इस बात को लेकर हालांकि खुश हैं कि वो अब कोई भी कपड़े पहन सकती हैं। जैसे कपड़े वो चाहती हैं वो अब पहन सकती हैं।