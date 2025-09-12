Controversial TV Actress: लेस्बियन होने का आरोप, सिगरेट पीते फोटो से मचा बवाल! विवादों में रही ये टीवी एक्ट्रेस

Controversial TV Actress: टीवी की दुनिया में अंजुम फकीह (Anjum Fakih) एक फेमस नाम हैं। 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में अपनी संस्कारी बहू की रोल से फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली अंजुम इन दिनों 'छोरियां चली गांव' (Chhoriyan Chali Gaon) शो में नजर आ रही हैं। लेकिन जितनी पॉपुलरिटी उन्होंने अपनी एक्टिंग से हासिल की है, उतने ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंजुम फकीह का नाम कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में आया और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया।
'कुंडली भाग्य' की अंजुम फकीह को-स्टार श्रद्धा आर्या के साथ गहरी दोस्ती है और दोनों हमेंशा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। एक बार श्रद्धा और अंजुम की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें श्रद्धा ने अंजुम की ब्रेस्ट पर हाथ रखा हुआ था।
इस तस्वीर को देखकर लोगों ने अंजुम पर लेस्बियन होने का आरोप लगा दिया। हालांकि, अंजुम ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि वो लड़कियों में नहीं, बल्कि लड़कों में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी-कभी अपनी गर्ल फ्रेंड्स के गाल की जगह होठों पर भी किस कर देती हैं। अंजुम का ये बयान भी काफी चर्चा में था।
बता दें कि अंजुम फकीह को एक बार उनके सिगरेट पीते हुए वीडियो के लिए भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। इसके बाद अंजुम को अपने इस वीडियो के लिए माफी मांगनी पड़ी। इस पर उन्होंने सफाई दिया कि वो लोगों को सिगरेट पीने के लिए मोटीवेट नहीं कर रही थीं, बल्कि ये मेरी आजादी है।
अंजुम फकीह ,रूही चतुर्वेदी और 'कुंडली भाग्य' की को-स्टार श्रद्धा आर्या एक समय पर अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। दोनों ने साथ में 'खतरों के खिलाड़ी' (Khatron Ke Khiladi) में भी हिस्सा लिया था, लेकिन एक टास्क के दौरान दोनों के बीच कुछ अनबन सी हो गई और रूही शो से बाहर हो गई थीं। इसके बाद रूही ने अंजुम को सोशल मीडिया से अनफॉलो भी कर दिया था। माना जाता है कि इसके बाद दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए।
बता दें कि अंजुम फकीह ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है, लेकिन विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। फिलहाल अंजुम 'छोरियां चली गांव' में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हैं। अब देखना ये है कि अंजुम का भविष्य उन्हें और किन ऊंचाइयों तक ले जाता है।