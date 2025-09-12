Controversial TV Actress: लेस्बियन होने का आरोप, सिगरेट पीते फोटो से मचा बवाल! विवादों में रही ये टीवी एक्ट्रेस

Controversial TV Actress: टीवी की दुनिया में अंजुम फकीह (Anjum Fakih) एक फेमस नाम हैं। 'कुंडली भाग्य' (Kundali Bhagya) में अपनी संस्कारी बहू की रोल से फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली अंजुम इन दिनों 'छोरियां चली गांव' (Chhoriyan Chali Gaon) शो में नजर आ रही हैं। लेकिन जितनी पॉपुलरिटी उन्होंने अपनी एक्टिंग से हासिल की है, उतने ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंजुम फकीह का नाम कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में आया और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया।