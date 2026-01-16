16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मनोरंजन

मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण… ‘रामायण’ की चर्चा के बीच AR Rahman के शब्दों ने इंडस्ट्री में मचा दी हलचल

A R Rahman And Ramayana: पिछले 8 सालों में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने स्वरूप में कई बड़े बदलाव देखे हैं। इसी बीच, हाल ही में 'रामायण' की चर्चा जब अपने चरम पर थी, तब म्यूजिक इंडस्ट्री के महान कलाकार एआर रहमान ने अपने शब्दों से इंडस्ट्री में हलचल मचा दी हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 16, 2026

एआर रहमान और हॉलीवुड के फेमस कंपोजर हैंस जिमर

एआर रहमान और हॉलीवुड के फेमस कंपोजर हैंस जिमर (सोर्स: x @Sparkhi01)

A R Rahman And Ramayana: ऑस्कर विजेता सिंगर और कंपोजर एआर रहमान (A.R. Rahman) के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद दमदार रही है। उनके एल्बम 'गांधी वार्ता' ने सिंगिंग की दुनिया में धूम तहलका मचा रखी है। वहीं, फैंस इस साल के लास्ट में उनकी फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वे हॉलीवुड के फेमस कंपोजर हैंस जिमर के साथ मिलकर संगीत दे रहे हैं लेकिन, इसी कामयाबी के बीच रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री (बॉलीवुड) को लेकर कुछ हैरान वाले खुलासे किए हैं।

AR Rahman के शब्दों ने इंडस्ट्री में मचा दी हलचल

एआर रहमान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उन्हें अब हिंदी सिनेमा में काम मिलने में कमी महसूस हो रही है। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया और कहा, 'मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई काम ईमानदारी से मेरे पास आए। मुझे लगता है कि काम के पीछे भागना मेरे लिए सही नहीं है।' उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और किस्मत पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे इसे अपने तरीके से ही चलने देना चाहते हैं।

इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 90 के दशक में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि शायद उस समय उन्हें इन बातों का अफसोस नहीं था। रहमान ने सीधे शब्दों में कहा, 'शायद पिछले 8 सालों में पावर डायनामिक्स (सत्ता के समीकरण) में बड़ा बदलाव आया है।' उन्होंने सांप्रदायिक माहौल और पावर शिफ्ट को इसकी एक बड़ी वजह बताया। बता दें, सिंगर ने आगे जोड़ा कि आज फैसले लेने की ताकत हमेशा उन लोगों के हाथ में होती है जो खुद क्रिएटिव नहीं होते, जिससे प्रोफेशनल फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं।

मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण...

बता दें, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके धार्मिक विश्वास इस प्रोजेक्ट पर काम करने में आड़े आते हैं, तो रहमान ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने बताया, 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़ाई की है। वहां हम हर साल रामायण और महाभारत पढ़ते थे। मैं इस कहानी के आदर्शों, गुणों और जड़ों को गहराई से समझता हूं।' दरअसल, रहमान का मानना है कि ज्ञान और कला किसी भी धार्मिक सीमा से परे होते हैं। एआर रहमान की ये बेबाकी इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग उनके 'रामायण' प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के अंदरूनी हालातों पर दिए उनके बयान ने नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें 'रामायण' पर टिकी हैं, जहां 2 सिंगर के महारथी (रहमान और हैंस जिमर) मिलकर इतिहास रचने को तैयार हैं।

