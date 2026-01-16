मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण… ‘रामायण’ की चर्चा के बीच AR Rahman के शब्दों ने इंडस्ट्री में मचा दी हलचल

बता दें, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके धार्मिक विश्वास इस प्रोजेक्ट पर काम करने में आड़े आते हैं, तो रहमान ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने बताया, 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मैंने एक ब्राह्मण स्कूल में पढ़ाई की है। वहां हम हर साल रामायण और महाभारत पढ़ते थे। मैं इस कहानी के आदर्शों, गुणों और जड़ों को गहराई से समझता हूं।' दरअसल, रहमान का मानना है कि ज्ञान और कला किसी भी धार्मिक सीमा से परे होते हैं। एआर रहमान की ये बेबाकी इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग उनके 'रामायण' प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के अंदरूनी हालातों पर दिए उनके बयान ने नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें 'रामायण' पर टिकी हैं, जहां 2 सिंगर के महारथी (रहमान और हैंस जिमर) मिलकर इतिहास रचने को तैयार हैं।