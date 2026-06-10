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‘हर आदमी दो पत्नियां चाहता है’ से ‘पहली पत्नी को तलाक देने की बात’ तक, विवादित बयान देकर बुरा फंसे दो पत्नियों वाले अरमान मलिक

Armaan Malik Controversy: यूट्यूबर अरमान मलिक ने हाल ही में अपनी पहली पत्नी पायल के कपड़ों पर ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद हो गया।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 10, 2026

Youtuber Armaan Malik Controversial Remark

Youtuber Armaan Malik Controversial Remark (सोर्स- @armaan__malik9)

Youtuber Armaan Malik Controversial Remark: यूट्यूब की दुनिया में अरमान मलिक एक ऐसा नाम हैं जो अपनी फैमिली व्लॉग्स और निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है। लेकिन जितनी चर्चा उन्हें अपने कंटेंट की वजह से मिली, उतनी ही बार उनके कुछ बयानों और फैसलों ने उन्हें विवादों के केंद्र में भी ला खड़ा किया।

हाल ही में पत्नी पायल मलिक के कपड़ों को लेकर दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। इसके बाद एक बार फिर लोगों ने उनके पुराने विवादित बयानों को याद करना शुरू कर दिया है।

विवादित बयानों के चलते अक्सर होते हैं ट्रोल

अरमान मलिक उर्फ संदीप ने सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन दो शादियों, निजी रिश्तों और कई सार्वजनिक बयानों को लेकर वो अक्सर आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से बयान और विवाद रहे हैं जिनकी वजह से अरमान मलिक लगातार सुर्खियों में बने रहे।

'टी-शर्ट में घूमोगी तो तलाक हो जाएगा'

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में अरमान मलिक अपनी पत्नी पायल के पहनावे को लेकर टिप्पणी करते नजर आए। वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर पत्नी हमेशा साधारण कपड़ों में रहेगी तो पति का प्यार कम हो सकता है और तलाक जैसी नौबत भी आ सकती है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या किसी रिश्ते की मजबूती कपड़ों और लुक्स पर निर्भर करती है? वहीं कुछ लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति असम्मानजनक सोच बताया। देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया।

'हर आदमी दो पत्नियां चाहता है'

अरमान मलिक का एक पुराना बयान भी काफी चर्चित रहा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि लगभग हर पुरुष दो पत्नियां रखना चाहता है, लेकिन समाज और कानून की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं।

लोगों का कहना था कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और बहुविवाह को सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। उस समय भी अरमान को जमकर ट्रोल किया गया था।

पहली पत्नी को छोड़ने वाली टिप्पणी पर भी उठे सवाल

अरमान मलिक की निजी जिंदगी को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। पहली पत्नी पायल और दूसरी पत्नी कृतिका के साथ रहने को लेकर कई बार उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और क्लिप वायरल हुए जिनमें लोगों ने आरोप लगाया कि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं।

इन चर्चाओं के बीच उनके कुछ पुराने इंटरव्यू और बयान भी वायरल हुए, जिनमें रिश्तों और शादी को लेकर कही गई बातों पर सवाल खड़े किए गए।

दो शादियों को लेकर कानूनी बहस

अरमान मलिक की दो शादियां लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए। बहुविवाह से जुड़े मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ कानूनी बहस भी देखने को मिली। यही वजह रही कि उनका निजी जीवन अक्सर सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना रहा।

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

अरमान और उनके परिवार पर एक बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप भी लगे थे। उनकी पत्नी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर इस मामले ने भी खूब तूल पकड़ा और परिवार को सफाई देनी पड़ी।

बिग बॉस से लेकर सोशल मीडिया तक विवाद

'बिग बॉस ओटीटी 3' में एंट्री के बाद अरमान मलिक की लोकप्रियता और बढ़ी, लेकिन विवाद भी उनके साथ चलते रहे। शो के दौरान उनके व्यवहार और कुछ घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रही। उन्होंने एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ तक मार दिया था।

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Published on:

10 Jun 2026 07:48 am

Hindi News / Entertainment / ‘हर आदमी दो पत्नियां चाहता है’ से ‘पहली पत्नी को तलाक देने की बात’ तक, विवादित बयान देकर बुरा फंसे दो पत्नियों वाले अरमान मलिक

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