‘हर आदमी दो पत्नियां चाहता है’ से ‘पहली पत्नी को तलाक देने की बात’ तक, विवादित बयान देकर बुरा फंसे दो पत्नियों वाले अरमान मलिक

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में अरमान मलिक अपनी पत्नी पायल के पहनावे को लेकर टिप्पणी करते नजर आए। वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर पत्नी हमेशा साधारण कपड़ों में रहेगी तो पति का प्यार कम हो सकता है और तलाक जैसी नौबत भी आ सकती है। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।