स्टेज पर सिंगर ने खोया आपा, सामने खड़े फैंस पर थूका, बोले- ये अपनी बहन की शादी में…

Singer Arpit Bala Angry Spit On Fans: सोशल मीडिया पर अपने गाने 'बरगद' से लोकप्रियता हासिल करने वाले युवा सिंगर अर्पित बाला इन दिनों एक कॉन्सर्ट के दौरान हुई घटना को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हैदराबाद में आयोजित एक लाइव म्यूजिक शो के दौरान अचानक ऐसा कुछ हुआ, जिसने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और अब इस घटना का वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।