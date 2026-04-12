Asha Bhosle Death: जब आशा भोसले को बहू बनाने पर भड़कीं आरडी बर्मन की मां, बोलीं- मेरी लाश के ऊपर से ही आएगी घर

आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी की, जो कि लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। शादी के बाद रिश्ते में कड़वाहट बढ़ी। पति की प्रताड़ना से त्रस्त आशा ने तीसरी गर्भावस्था के दौरान घर छोड़ दिया। उनके दो बेटियां और एक बेटा हैं। 1960 के आसपास तलाक हो गया। तब तक आशा प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित हो चुकी थीं।