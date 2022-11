Avatar 2 ने रिलीज से पहले इंडियन फैंस को बनाया दीवाना, एडवांस बुकिंग में धड़ाधड़ बिक रहे टिकट

Avatar The Way of Water : जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार : दि वे ऑफ वॉटर' को लेकर इंडियन फैंस के बीच खासा क्रेज है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि पिछले 3 दिनों में ही एंडवांस बुकिंग के तहत 15 हजार टिकट बिक चुके हैं।

Avatar The Way of Water : हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म 'अवतार' के दूसरे पार्ट (Avatar 2) का फैंस को काफी समय से इंतजार था। इस बीच जैसे ही फिल्म के दूसरे पार्ट 'अवतार : दि वे ऑफ वॉटर' (Avatar-The Way of Water) की जानकारी सामने आई है, तो फैंस अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। हो भी क्यों न, पूरे 13 साल के लंबे इंतजार के बाद जेम्स कैमरून (James Cameron) अपनी फिल्म अवतार का दूसरा भाग ला रहे हैं। फिल्म को अगले महीने रिलीज किया जाना है। लेकिन फैंस अपनी दीवानगी को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि पिछले 3 दिनों में ही एंडवांस बुकिंग के तहत 15 हजार टिकट बिक चुके हैं।