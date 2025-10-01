Patrika LogoSwitch to English

‘बालिका वधू’ फेम अविका की शादी में हुई जूता छुपाई की रस्म, हिना को मिले इतने लाख रुपये

Balika Vadhu Avika Gor: अविका कौर की शादी बिजनेसमैन मिलिंद चंदवानी से हो चुकी है, ऐसे में हिना खान ने जूता चुराई की रस्म की थी, जिसमें उन्हें मोटी रकम मिली।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 01, 2025

Balika Vadhi fame Avika Gor

अविका गौर और मिलिंग चंदवानी की हुई शादी

Avika Gor Marriage With Milind Chandwani: बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। अविका ने मिलिंद से शादी रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर की है। दोनों की शादी किसी टीवी शो से कम नहीं लगी। इस दौरान शादी में कई मशहूर सेलिब्रिटी मेहमान बनकर आए थे और ऐसे में हिना खान और ईशा मालवीय ने अविका की शादी में जूता छुपाई की रस्म की। मिलिंद ने अपनी दोनों सालियों को मालामाल कर दिया। आईये जानते हैं उन्होंने कितने पैसे दिए।

अविका गौर की हुई मिलिंग चंदवानी से शादी (Avika Gor Marriage With Milind Chandwani)

अविका की शादी बेहद खास रही, इसमें शामिल होने वालों की गेस्ट लिस्ट में हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, गुरमीत चौधरी, देबिना बनर्जी, सुदेश लहरी, ममता लहरी, स्वरा भास्कर, फहद अहमद, गीता फोगाट और पवन कुमार जैसे सितारे मौजूद थे। वहीं, विशेष मेहमानों में कृष्णा अभिषेक, फराह खान, राखी सावंत और समार्थ जुरेल भी शामिल हुए। पूरा पति, पत्नी और पंगा के कलाकारों ने इस शादी में चार चांद लगा दिए थे। ऐसे में हर रस्म काफी अच्छे तरीके से हुए, जिसमें जूता छुपाई की रस्म को बेहद अच्छे तरीके से किया है।

हिना खान और ईशा को मिले जूता छुपाई के पैसे (Avika Gor Wedding)

हिना खान ने खुद बताया कि उन्होंने और ईशा ने जूता छुपाई की रस्म की है, जिसमें उन्हें 1 लाख 11 हजार रुपये मिले हैं। हिना इस मौके पर बेहद खुश नजर आईं और उन्होंने कपल को बधाई भी दी। ऐसे में बता दें, अविका गौर ने अपनी शादी में लाल रंग का लहंगा पहना और पन्ना (एमराल्ड) ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें वह बेहद प्यारी लग रही थीं और मिलिंद गोल्डन शेरवानी और मैचिंग ज्वेलरी में काफी हैंडसम नजर आए। खास बात यह रही कि सुदेश लहरी और उनकी पत्नी ने शादी में परफॉर्म किया। दोनों ने रॉयल ब्लू कलर के मैचिंग कपड़े पहने थे।

अविका ने बताई ऐसे शादी करने की वजह

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अविका ने अपनी शादी को सार्वजनिक करने की वजह बताई। उन्होंने कहा, "मैं 2008 से पब्लिक आई में हूं। मुझे दर्शकों से हमेशा अपार प्यार और आशीर्वाद मिला है। मैं चाहती थी कि मेरी इस खुशी में भी मेरा ऑडियंस शामिल हो। यह मेरे लिए बहुत खास है और लगता है जैसे मैंने इसे खुद अपनी जिंदगी में आकर्षित किया है।"

मनोरंजन

Rajvir Jawanda: सिंगर राजवीर की 3 दिन बाद भी हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखने का डॉक्टर्स ने बताया कारण

Singer Rajvir Jawanda accident
रिया चक्रवर्ती के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, NCB को पासपोर्ट लौटाने का दिया आदेश

Rhea Chakraborty Latest News
जुबीन गर्ग की मौत पर SIT का बड़ा एक्शन, प्रमुख चेहरों से जवाब-तलब

Zubeen Garg Latest Update
Aurangzeb के बाद असुर गुरु शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, 'महाकाली' के पोस्टर में दिखा रौद्र अवतार

Akshaye khanna
आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया धमाल

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया बवाल
