‘बालिका वधू’ फेम अविका की शादी में हुई जूता छुपाई की रस्म, हिना को मिले इतने लाख रुपये

Avika Gor Marriage With Milind Chandwani: बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर इन दिनों अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। अविका ने मिलिंद से शादी रियलिटी शो पति, पत्नी और पंगा के सेट पर की है। दोनों की शादी किसी टीवी शो से कम नहीं लगी। इस दौरान शादी में कई मशहूर सेलिब्रिटी मेहमान बनकर आए थे और ऐसे में हिना खान और ईशा मालवीय ने अविका की शादी में जूता छुपाई की रस्म की। मिलिंद ने अपनी दोनों सालियों को मालामाल कर दिया। आईये जानते हैं उन्होंने कितने पैसे दिए।