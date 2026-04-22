रिलीज से पहले ही ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ पर बैन की मांग तेज, कांग्रेस सांसद के आरोपों से मचा हंगामा

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पहले से ही गैंगस्टर संस्कृति और युवाओं के अपराध की ओर झुकने की गंभीर समस्या से परेशान रहा है। ऐसे स्थिती में किसी असली गैंगस्टर को 'हीरो' की तरह दिखाना कानून-व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बता दें, नोटिस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का हवाला देते हुए कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है और समाज में अशांति फैलाने वाले कंटेंट पर रोक लगाना जायज है।