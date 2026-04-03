बराक ओबामा भी हैं भगवान हनुमान के भक्त? रामायण के लक्ष्मण के इस दावे से सोशल मीडिया पर हलचल

बता दें, कि रामायण भारतीय टेलीविजन इतिहास का सबसे फेमस धारावाहिक माना जाता है। इस सीरीज का निर्देशन फेमस फिल्मकार रामानंद सागर ने किया था। इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम, दीपिका चिखलिया ने माता सीता, अरविंद त्रिवेदी ने रावण और दारा सिंह ने हनुमान की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वे कई लोकप्रिय टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1980 में 'द नक्सेलाइटस' फिल्म से हुई थी। इस अवसर पर उनकी ये भावपूर्ण अपील और शुभकामनाएं भक्तों के बीच खूब सराही जा रही हैं।