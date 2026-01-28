28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

प्लेन क्रैश के सीन देख कांप उठेंगे आप… इन फिल्मों ने उड़ान को बना दिया बेहद खौफनाक

Plane Crash Scenes In Films: प्लेन क्रैश के सीन को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये दृश्य इतनी खौफनाक और नींद उड़ा देने वाली होती है कि उड़ान की खूबसूरती को एक डरावनी हकीकत में बदली है, तो आइए जाने इनसे जुड़े कुछ फिल्मों के बारे में…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 28, 2026

Plane Crash Scenes In Films

Plane Crash Scenes In Films (सोर्स: X)

Plane Crash Scenes In Films: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्राइवेट विमान के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। इस दुखद हादसे ने एक बार फिर हवाई सफर के दौरान होने वाली अनहोनी के खौफनाक डर को ताजा कर दिया है।

अक्सर जब असल जिंदगी में ऐसी भयानक घटनाएं घटती हैं, तो लोगों के जहन में सिनेमा की वे फिल्में घूमने लगती हैं जिनमें प्लेन क्रैश और उसके बाद की रोंगटे खड़े कर देने वाली जद्दोजहद को दिखाया गया है। तो अगर आप भी इस तरह की सर्वाइवल (बचने की जंग) कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये 5 फिल्में मानवीय हौसले और डर को दिखाती है, तो आइए जानें इस लिस्ट में कौन-सी फिल्में शामिल है…

द ग्रे (The Grey)

हॉलीवुड एक्टर लियाम नीसन की ये फिल्म एक प्लेन क्रैश के बाद की खौफनाक स्थिति को दिखाती है। फिल्म में कुछ लोग अलास्का के बर्फीले जंगलों में विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। जहां उन्हें सिर्फ हाड़ कंपाने वाली ठंड और भूख से ही नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि खूंखार भेड़ियों के झुंड से भी अपनी जान बचानी होती है, इसे देख आप इमोशनल हो उठेंगे।

अलाइव (Alive)

ये फिल्म साल 1972 में एंडीज पर्वत श्रेणी में हुए एक रियल प्लेन क्रैश की रूह कंपाने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें उरुग्वे के रग्बी खिलाड़ियों की टीम बर्फीले तूफानों और भूख के बीच फंस जाती है और जिंदा रहने के लिए वे जिस हद तक जाते हैं, वो देखकर किसी के भी आंसू निकल सकते है, आपके भी।

कास्ट अवे ( Cast Away)

ये फिल्म प्लेन क्रैश की सबसे फेमस फिल्मों में से एक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक विमान दुर्घटना के बाद एक शख्स समुद्र के बीचो-बीच एक निर्जन द्वीप पर फंस जाता है और वो सालों तक वहां अकेला रहता है और अपनी मानसिक व शारीरिक शक्ति के दम पर खुद को जिंदा रखता है। यो फिल्म इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे की कहानी है।

फ्लाइट (Flight)

प्लेन हादसों पर बनी ये बहुत बेहतरीन फिल्म है। इसकी कहानी एक अमीर बिजनेसमैन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने प्रइवेट विमान में तकनीकी खराबी के कारण आसमान के बीचों-बीच फंस जाता है। बिना किसी पायलट के और सीमित संसाधनों के साथ वो अपनी जान बचाने के लिए जो संघर्ष करता है, वो बेहद खौफनाक है।

द माउंटेन बिटवीन अस (The Mountain Between Us)

ये फिल्म 2 अजनबियों की कहानी है, जिनका छोटा विमान बर्फीली पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है और वहां न कोई मदद है और न ही रहने का ठिकाना। मौत के करीब पहुंचकर ये 2 अजनबी कैसे एक-दूसरे का सहारा बनते हैं और उनके बीच पनपने वाला रिश्ता उन्हें बचाने में कैसे मदद करता है, ये फिल्म की खूबसूरती है।

बता दें, अजित पवार के साथ हुआ ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हकीकत कभी-कभी फिल्मों से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। फिलहाल, पूरा देश इस दुखद घटना से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

28 Jan 2026 02:21 pm

Hindi News / Entertainment / प्लेन क्रैश के सीन देख कांप उठेंगे आप… इन फिल्मों ने उड़ान को बना दिया बेहद खौफनाक

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सीरियल किसर’ के टैग पर इमरान हाशमी ने किया बड़ा खुलासा, 12 घंटे को लेकर सुनाई आपबीती

Emraan Hashmi Reaction On Serial Kisser tag said is PR stunt and big revealed 12 hours emotional experience
बॉलीवुड

इब्राहिम जैसा ‘बेशर्म’ कोई नहीं… Orry ने सरेआम सारा के भाई की उड़ाई धज्जियां लगाया आरोप

Orry Controversy
बॉलीवुड

Ajit Pawar Plane Crash: फिल्मों को लेकर अजित पवार का ये सपना रह गया अधूरा, पिछले साल ही लिया था बड़ा फैसला

Ajit Pawar Nasik Film City Project
बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ के कायल हुए ऋतिक रोशन, फिल्म की टीम को दी बधाई, बोले- बहुत…

Hrithik Roshan Praises Border 2
बॉलीवुड

अजित पवार ही नहीं, इन Bollywood सितारों की भी प्लेन क्रैश में हुई मौत, एक एक्टर का खत्म हुआ था पूरा परिवार

Ajit Pawar Death and this bollywood stars also died In Plane Crash one actor with whole family died
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.