Bigg Boss 12 से फेमस हुई सबा खान ने चुपके-चुपके किया निकाह, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है फोटो

Bigg Boss 12 Contestant Saba Khan Wedding: 'बिग बॉस 12' से मशहूर हुई और अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाली सबा खान ने शादी कर ली है। अभिनेत्री ने जोधपुर में एक निजी समारोह में निकाह किया। इस खास मौके पर परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों ने इसी साल अप्रैल में निकाह कर लिया था, लेकिन इस शादी को उन्होंने छुपा कर रखा था। वो अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहती थीं। मगर आज सबा खान ने शादी की फोटोज सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की हैं।
सबा खान ने राजस्थान के एक बिजनेसमैन वसीम नवाब से शादी की है जो जोधपुर के एक नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 12 में सबा की बहन सोमी खान भी उनके साथ नजर आई थीं। और सबा की शादी के फंक्शन में वो भी मौजूद थीं। आपको बता दें कि सबस की बहन सोमी ने भी कुछ महीने पहले ही आदिल खान के साथ शादी की थी।
सबा खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की फोटोज शेयर की हैं, और उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दुआएं चुपचाप कबूल हो जाती हैं। दिल से शुक्रिया। मैं आप सबके साथ अपने निकाह की खुशी बांट रही हूं। जिस लड़की को आपने बिग बॉस में सपोर्ट किया, जिसको चियर किया और जिसे प्यार दिया, उसने अब जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखा है। निकाह के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हुए आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की प्रतीक्षा कर रही हूं।"
सबा के पोस्ट करते ही उनके फैंस और शुभचिंतकों ने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। कई यूजर्स उन्हें 'हार्ट' और 'फायर' के इमोजी कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं।
वहीं, सबा की बहन सोमी ने उनके पोस्ट पर कमेंट किया, "दोनों को बधाई हो। मेरी प्यारी सबा, तुम्हें हमेशा दुनिया की सारी खुशियां मिलें, और जीजू अब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है।"
एक यूजर ने लिखा, "माशाल्लाह, बधाई हो।" एक और यूजर ने लिखा, "आप दोनों का जीवन प्यार, खुशियों और एक-दूसरे का साथ देने से भरा रहे।"
इसके साथ ही अपनी खुशी शेयर करते हुए सबा ने कहा, "शादी मेरे जीवन का एक खूबसूरत चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने सपनों से पीछे हट रही हूं। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम जारी रखूंगी और साथ ही अपने बिजनेस पर भी ध्यान दूंगी। दोनों को बैलेंस करना मेरे लिए रोमांचक है।"
बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सबा ने कहा, 'अब जब मैं पूरी तरह से सेटेल हो गई हूं, तो मुझे लगा कि यह खबर लोगों को बताने का सही समय आ गया है, खासकर जब मैं काम पर लौटने की प्लानिंग बना रही हूं। हमने अप्रैल में शादी कर ली थी और इंडस्ट्री के मेरे दोस्तों को भी इसके बारे में पता नहीं था। मैं इसे प्राइवेट रखना चाहती थी। यह एक अरेंज्ड मैच था। उनसे दो-तीन बार मिलने के बाद, मुझे लगा कि वही मेरे लिए सही हैं। वो मुझे और मेरे काम की चीजों को समझते हैं। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि यह वाकई रियल सा नहीं लगा।'
सबा की यह नई शुरुआत उनके फैंस के लिए खुशी का मौका है, और हर कोई उन्हें आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दे रहा है।