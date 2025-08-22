Bigg Boss 12 से फेमस हुई सबा खान ने चुपके-चुपके किया निकाह, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है फोटो

बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सबा ने कहा, 'अब जब मैं पूरी तरह से सेटेल हो गई हूं, तो मुझे लगा कि यह खबर लोगों को बताने का सही समय आ गया है, खासकर जब मैं काम पर लौटने की प्लानिंग बना रही हूं। हमने अप्रैल में शादी कर ली थी और इंडस्ट्री के मेरे दोस्तों को भी इसके बारे में पता नहीं था। मैं इसे प्राइवेट रखना चाहती थी। यह एक अरेंज्ड मैच था। उनसे दो-तीन बार मिलने के बाद, मुझे लगा कि वही मेरे लिए सही हैं। वो मुझे और मेरे काम की चीजों को समझते हैं। यह सब इतनी जल्दी हो गया कि यह वाकई रियल सा नहीं लगा।'