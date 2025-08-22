Bigg Boss 19 में WWE के इस स्टार की हो सकती है एंट्री! अब कंटेस्टेंट्स की उड़ेगी नींद

WWE Star Entry In Big BOSS: 'बिग बॉस 19' का धमाका 24 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस बार शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर जबरदस्त चर्चा है। खबर है कि इस बार वकील काशिफ खान, बॉक्सिंग के बादशाह माइक टायसन और WWE के दिग्गज अंडरटेकर भी घर में एंट्री कर सकते हैं। बता दें कि 'बिग बॉस' के मेकर्स WWE स्टार अंडरटेकर से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह नवंबर में घर में एक हफ्ता या 10 दिन बिताएंगे। माइक टायसन के आने की भी खबर है, जिससे फैन्स में काफी उत्साह है।