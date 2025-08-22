Bigg Boss 19 में WWE के इस स्टार की हो सकती है एंट्री! अब कंटेस्टेंट्स की उड़ेगी नींद

WWE Star Entry In Big BOSS: 'बिग बॉस 19' का धमाका 24 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस बार शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर जबरदस्त चर्चा है। खबर है कि इस बार वकील काशिफ खान, बॉक्सिंग के बादशाह माइक टायसन और WWE के दिग्गज अंडरटेकर भी घर में एंट्री कर सकते हैं। बता दें कि 'बिग बॉस' के मेकर्स WWE स्टार अंडरटेकर से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह नवंबर में घर में एक हफ्ता या 10 दिन बिताएंगे। माइक टायसन के आने की भी खबर है, जिससे फैन्स में काफी उत्साह है।
इस बार 'Bigg Boss' की थीम राजनीति पर बेस्ड है। शो में कंटेस्टेंट्स वोटिंग के जरिए अपना नेता चुनेंगे और उन्हें अलग-अलग पार्टियों में बांटा जाएगा। प्रोमो में इसकी झलक भी दिखाई गई है। साथ ही 'अनुपमा' सीरियल में अनुज का किरदार निभाने वाले गौरव खन्ना का नाम कन्फर्म हो चुका है। इसके अलावा 'बिग बॉस 15' में नजर आ चुकीं निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल और एक्ट्रेस अशनूर कौर भी शो में हिस्सा ले सकते हैं।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रेसलिंग स्टार घर में अपना दमखम दिखाएगा, या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ घुल-मिलकर गेम खेलेगा। एक बात तो तय है इस बार बिग बॉस का घर अखाड़ा बनने से नहीं बचेगा, और दर्शकों को भरपूर मसाला मिलने वाला है। बता दें कि 'Bigg Boss 19' में इस बार एक से बढ़कर एक धांसू कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री करने वाले हैं। 24 अगस्त से हर रात 9 बजे दस्तक देगी।