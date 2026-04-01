बिग बॉस के घर के किचन में चूहे, अभिनेत्री को हुई बीमारी, मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy: रियलिटी शो की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई एक बार फिर चर्चा में है। अभिनेत्री और मॉडल सोनाली राउत ने लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 6' के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजकर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद न सिर्फ शो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।