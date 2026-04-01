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बिग बॉस के घर के किचन में चूहे, अभिनेत्री को हुई बीमारी, मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy: अभिनेत्री सोनाली राउत ने हाल ही में बिग बॉस मराठी के मेकर्स पर बड़ा आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 06, 2026

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy (सोर्स- एक्स)

Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy: रियलिटी शो की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई एक बार फिर चर्चा में है। अभिनेत्री और मॉडल सोनाली राउत ने लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 6' के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजकर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद न सिर्फ शो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है।

सोनाली राउत ने मेकर्स को भेजा नोटिस (Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy)

सूत्रों के अनुसार, सोनाली ने अपने नोटिस में दावा किया है कि शो के घर के अंदर स्वच्छता का स्तर बेहद खराब था, जिसके कारण उन्हें त्वचा से जुड़ी संक्रामक बीमारी स्केबीज हो गई। उनका कहना है कि यह समस्या शो से बाहर आने के बाद भी उन्हें परेशान कर रही है। अभिनेत्री ने बताया कि कंटेस्टेंट्स के रहने और खाने की व्यवस्था में गंभीर खामियां थीं, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति पर असर पड़ा।

सोनाली ने कौन-कौन से आरोप लगाए? (Sonali Raut Bigg Boss Marathi 6 Controversy)

सोनाली ने ये भी आरोप लगाया कि किचन एरिया में चूहों की मौजूदगी देखी गई और कई बार प्रतियोगियों को ऐसा भोजन दिया गया जो सुरक्षित नहीं था। खासतौर पर 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान परोसे गए खाने में कीड़े मिलने की बात उन्होंने अपने नोटिस में कही है। इन दावों ने शो की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

अभिनेत्री का कहना है कि घर के अंदर स्वच्छता से जुड़े बुनियादी नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ परिस्थितियों में 15 से ज्यादा प्रतिभागियों को एक ही वॉशरूम साझा करना पड़ा, जिसका उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ गए।

अभिनेत्री ने मानसिक दबाव का भी किया जिक्र

इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौलिए, बेडशीट और बाकी जरूरी व्यक्तिगत उपयोग की चीजों की कमी का भी जिक्र किया। उनके अनुसार प्रतियोगियों को कई बार इन वस्तुओं को साझा करना पड़ा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त भोजन और आराम की कमी के कारण मानसिक दबाव भी बढ़ा।

सोनाली ने ये भी दावा किया कि जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने शो छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके अनुरोध के कुछ हिस्सों को प्रसारण से हटा दिया गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी निजी जानकारी और अनुबंध से जुड़े दस्तावेज दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ साझा किए जाने पर भी आपत्ति जताई, जिसे उन्होंने गोपनीयता का उल्लंघन बताया।

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Published on:

06 Apr 2026 06:57 pm

Hindi News / Entertainment / बिग बॉस के घर के किचन में चूहे, अभिनेत्री को हुई बीमारी, मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस

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