Channi Nattan House Firing: कौन है वो पंजाबी सिंगर जिनके घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, फैंस को हुई चिंता

अच्छी खबर ये भी है कि चन्नी और उनका परिवार बाल-बाल बच गया है। किसी को कोई चोट नहीं आई है। इसके साथ ही घटना के वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें गोली चलाते बदमाश साफ दिख रहे हैं। वही, सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर जो गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और उन्होंने इस फायरिंग के पीछे का कारण सरदार खेड़ा के साथ उनके कथित संबंधों को बताया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सहयोगी ने वीडियो जारी कर अन्य गायकों को सरदार खेड़ा से संबंध न रखने की चेतावनी भी दी है।