Channi Nattan House Firing: कौन है वो पंजाबी सिंगर जिनके घर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, फैंस को हुई चिंता

कनाडा के फेमस सिंगर चन्नी नट्टन के घर फायरिंग
Singer Channi Nattan House Firing Video: इंडस्ट्री में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है। इससे पहले भी सलमान खान के अलावा एल्विश यादव के घर फायरिंग हुई थी। वहीं, कनाडा में एक बार नहीं कई बार कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर भी फायरिंग हो चुकी है। अब एक सिंगर के घर फायरिंग की घटना सामने आई है। आइये जानते हैं कौन है ये…
कनाडा के फेमस पंजाबी सिंगर जिनके घर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, वह कोई और नहीं बल्कि चन्नी नट्टन हैं। जो ब्रिटिश कोलंबिया के एक फेमस कैनेडियन सिंगर और सॉन्गराइटर हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सिंगर का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक पंजाबी इमिग्रेंट परिवार में हुआ था और उनका जन्म से नाम चनवीर सिंह नट था, बाद में सिंगर ने अपना नाम बदलकर चन्नी नट्टन कर लिया। चन्नी नट्टन ने साल 2017 में अपने पहले सिंगल "रूस" से अपना म्यूजिक करियर शुरू किया था।
सिंगर चन्नी नट्टन ने अपने गानों से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसमें इंदरपाल मोगा के साथ "डाकू" भी शामिल है, और उन्होंने दिलजीत दोसांझ के "अम्ब्रेला" और दूसरे कलाकारों के साथ कोलेबोरेट भी किया है। अब फेमस सिंगर के घर कुछ बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी है।
अच्छी खबर ये भी है कि चन्नी और उनका परिवार बाल-बाल बच गया है। किसी को कोई चोट नहीं आई है। इसके साथ ही घटना के वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें गोली चलाते बदमाश साफ दिख रहे हैं। वही, सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर जो गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेदारी किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और उन्होंने इस फायरिंग के पीछे का कारण सरदार खेड़ा के साथ उनके कथित संबंधों को बताया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सहयोगी ने वीडियो जारी कर अन्य गायकों को सरदार खेड़ा से संबंध न रखने की चेतावनी भी दी है।
स्थानीय अधिकारी इस दावे की जांच कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के बड़े खिलाड़ी गोल्डी ढिल्लों ने कहा- "सत श्री अकाल! मैं गोल्डी ढिल्लों बोल रहा हूं (लॉरेंस बिश्नोई गैंग)। चन्नी नट्टन के घर पर हुई फायरिंग का कारण सरदार खेड़ा है।" गैंग का दावा है कि चन्नी, सरदार खेड़ा के साथ करीबियां बढ़ा रहे थे, जो उनके दुश्मन कहे जाते हैं। चन्नी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बस मैसेज देने के लिए ये फायरिंग की गई है।
