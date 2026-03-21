Zero Budget की फिल्म है ‘धुरंधर 2’? क्या सच में बिना शूटिंग बनी फिल्म?

0 Budget Film Dhurandhar 2: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की कतार में बनी हुई है और फिल्म में हर किरदार की खूब तारीफ हो रही है। ये फिल्म भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं पर बेस्ड है। इसके साथ ही फिल्म के अधिकतर किरदार असल पात्र हैं, लेकिन आज हम आपको एक बहुत मजेदार बात बताने वाले है। फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। ठिक है, लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि क्या धुरंधर 2 सच में एक जीरो बजट फिल्म है? मतलब, क्या इस फिल्म को बनाने में मेकर्स ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया? तो आइए, जानें इसके पीछे की सच्चाई…