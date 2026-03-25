धुरंधर 2 ने 6 दिनों में कर दिखाया वो कारनामा, जिसे देख बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के भी छूट गए पसीने, उड़ा ले गई 1000 करोड़

फिलहाल, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 687.43 करोड़ और ग्रॉस 575.67 करोड़ है। तो वहीं, ओवरसीज मार्केट से 231.57 करोड़ की कमाई हुई है, जिससे दुनिया भर में फिल्म का कुल कलेक्शन 919 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इस सीक्वल में दमदार कहानी को पर्दे पर जीवंत किया है, जो पहले पार्ट के अंत से शुरू होती है और ल्यारी के अंडरवर्ल्ड और राजनीतिक सीन में हमजा के गहरे सफर को दर्शाती है। रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए जसकीरत सिंह रंगी का किरदार एक अंडरकवर भारतीय जासूस की कहानी बयां करता है, जो अपने मिशन में खतरनाक गैंग में घुसकर मिशन को सफल बनाता है।