‘धुरंधर 2’ के एक्टर की गरीबी ने तोड़ा दिल, स्क्रीन पर चमका ये फिल्म, लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंच सका

Real Life Struggle Viral Story India: फिल्म निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा रही है। फिल्म की कमाई और रणवीर सिंह की एक्टिंग की चर्चा हर जुबान पर है। बता दें, फिल्म ने भारत में 500 करोड़ रुपये की कमाई से त्योहार जैसा माहौल बना दिया है और दुनियाभर में इसकी कमाई 1000 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इस सुपरहिट फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे बड़े स्टार्स लीड रोल में हैं।