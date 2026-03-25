डबल मीनिंग गाने के लिरिक्स पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- देश में कई बड़ी दिक्कतें चल रही हैं LPG…

Director Prem Talks About Sarke Sarke Song Controversy: बॉलीवुड की फेमस डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही के लिए एक गाना जी का जंजाल बना हुआ है। फिल्म 'द केडी डेविल' का अश्लील गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' की वजह से एक्ट्रेस एक बार फिर कानूनी पचड़ों में फंसती नजर आ रही हैं। बता दें, विवाद के बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया। गाने के लिरिक्स के लेखक के तौर पर रकीब आलम का नाम सामने आया था, लेकिन रकीब ने सफाई दी कि उन्होंने गाना खुद नहीं लिखा, सिर्फ इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। असली लिरिक्स फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ भाषा में लिखे थे।