कैंसर के बाद Dipika Kakar को 1.3 सेमी का हुआ सिस्ट, एक्ट्रेस ने बयां किया अपना दर्द

Dipika Kakar In Fear Due To cyst: टीवी की फेमस एक्ट्रेस और 'ससुराल सिमर का' के लिए जानी जाने वाली दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपने हेल्थ को लेकर एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। बता दें, कुछ महीने पहले लीवर कैंसर के स्टेज 2 का सामना करने वाली दीपिका ने हाल ही में अपने यूट्यूब व्लॉग में एक इमोशनल अपडेट दिया, बताया कि जून 2025 में ट्यूमर हटाने की सर्जरी के दौरान इलाज चला, लेकिन अब उनके शरीर में 1.3 सेंटीमीटर का एक नया सिस्ट पाया गया है, जिससे उन्हें फिर से परेशानी हो रही है और ये एक संक्रमण है।