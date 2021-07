Disney+Hotstar का अगस्त 2021 शेड्यूल: Cruella, भुज और अन्य कई बड़ी फिल्में और शोज़ होंगे रिलीज़

नई दिल्ली। डिज़्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) ने अपना अगस्त 2021 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इसमें डिज़नी+हॉटस्टार ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर अगस्त में रिलीज़ होने वाली 27 फ़िल्मों और शोज़ की जानकारी दी।

इस लिस्ट में भारत की 2 बड़ी फिल्में शामिल हैं। पहली Bhuj: The Pride of India है। इस फिल्म में अजय देवगन और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म की कहानी 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध पर आधारित है। भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त को डिज़्नी+हॉटस्टार VIP पर रिलीज़ होगी। इस लिस्ट में दूसरी भारतीय फिल्म का नाम The Empire है। इस फिल्म में कुनाल कपूर और शबाना आज़मी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य के उदय से पतन तक को दिखाया जाएगा। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख की अभी ऑफिशियल रूप से घोषणा नहीं हुई है।

इसके अलावा इस लिस्ट में भारत में रिलीज़ होने वाली कई बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। इन फ़िल्मों में Cruella भी शामिल है। Emma Stone इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है और इस फिल्म का इंतज़ार भारतीय दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं।

साथ ही इस लिस्ट में American Horror Story, Black Monday, Chip 'n' Dale, Marvel Studios Legends, The Wonderful World of Mickey Mouse: Batch 2, Star Wars: The Bad Batch, Marvel's What If...? जैसे शोज़ भी शामिल हैं। दर्शक इन सभी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहें हैं।

डिज़्नी+हॉटस्टार के अगस्त 2021 शेड्यूल की पूरी लिस्ट

आइए एक नज़र डालते हैं डिज़्नी+हॉटस्टार पर अगस्त 2021 में रिलीज़ होने वाली सभी फिल्मों और शोज़ की लिस्ट पर।

1 अगस्त को रिलीज़

Black Monday: Season 3, साप्ताहिक

2 अगस्त को रिलीज़

The Chi: Season 4, साप्ताहिक

The White Lotus: Season 1, साप्ताहिक

3 अगस्त को रिलीज़

Last Week Tonight with John Oliver: Season 8, साप्ताहिक



4 अगस्त को रिलीज़

Chip 'n' Dale: Park Life: Season 1, साप्ताहिक

Marvel Studios Legends, new episodes

Monsters at Work: Season 1, साप्ताहिक

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

Short Circuit: Season 2, all episodes

Turner & Hooch: Season 1, साप्ताहिक

The Wonderful World of Mickey Mouse: Batch 2, साप्ताहिक

5 अगस्त को रिलीज़

American Horror Stories: Season 1, साप्ताहिक

Dave: Season 2, साप्ताहिक

6 अगस्त को रिलीज़

The Mysterious Benedict Society: Season 1 Finale

Star Wars: The Bad Batch: Season 1, weekly

9 अगस्त को रिलीज़

The L Word: Generation Q: Season 2, साप्ताहिक

11 अगस्त को रिलीज़

Goofy “Stay at Home” Shorts

Marvel's What If...?, साप्ताहिक

13 अगस्त को रिलीज़

Bhuj: The Pride of India - Disney+Hotstar VIP पर

15 अगस्त को रिलीज़

Spin

18 अगस्त को रिलीज़

Diary of a Future President: Season 2, all episodes

Growing Up Animal: Season 1, all episodes

23 अगस्त को रिलीज़

Work in Progress: Season 2, साप्ताहिक

25 अगस्त को रिलीज़

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian “Making of the Season 2 Finale”

27 अगस्त को रिलीज़

Cruella

Vacation Friends

अगस्त (तारीख अनिर्धारित)

The Empire - Disney+Hotstar VIP पर