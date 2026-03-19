41 की उम्र में मां बनने वाली है दिव्यांका त्रिपाठी, पति ने पोस्ट के द्वारा किया कंफर्म

इतना ही नहीं, दिव्यांका ने एक सुंदर मैटरनिटी फोटोशूट करवाया है, जिसमें वे सफेद रंग की सादगी भरी ड्रेस में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं। साथ ही, उन्होंने प्यारे पर्ल ज्वेलरी के साथ अपना लुक भी कंप्लीट किया। तो वहीं, विवेक भी सफेद शर्ट और पैंट में उनके साथ मैच करते दिखे। दोनों ने हाथों में छोटी सी बेबी शूज पकड़ी हुई फोटो साझा की है।