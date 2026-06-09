पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद क्या ईशा देओल ने बदला अपना करियर प्लान? ‘घूंघट’ को लेकर बढ़ी चर्चा

ईशा देओल और उनके पूर्व पति भरत तख्तानी 2024 में अलग हो गए थे, लेकिन दोनों के बीच आज भी सम्मान और समझदारी का रिश्ता कायम है। हाल ही में दोनों को एक साथ दोस्तों के बीच देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरीं है। ईशा ने इस बारे में बेबाकी से कहा कि भले ही वे अलग हो गए हों, लेकिन अपनी दोनों बेटियों राध्या और मिराया की परवरिश में वे और भरत एक मजबूत टीम की तरह काम करते हैं। उनके लिए खुद को 'सिंगल मॉम' की लिस्ट में रखना उचित नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के मामले में दोनों पक्षों का भरपूर सहयोग हमेशा बना रहता है।