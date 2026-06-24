150 मिनट की ‘Euphoria’ का क्लाइमेक्स तोड़ देगा दिल! आखिरी 10 मिनट में दोस्ती का वो गंदा दलदल देख छलक पड़ेंगे आंसू

धुरंधर के बाद सारा अर्जुन ने चैत्र के किरदार में शानदार एक्टिंग किया है। उन्होंने एक पीड़ित लड़की की भावनाओं, साहस और आत्मविश्वास को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। तो दूसरी ओर 'भूमिका चावला' एक ऐसी मां के रोल में नजर आती हैं जो अपने बेटे और सच के बीच फंसी हुई है। उनकी एक्टिंग कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। दरअसल, विग्नेश रेड्डी ने विकास के रोल में दमदार प्रदर्शन किया है। उनके किरदार का सफर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। तो वहीं गौतम वासुदेव मेनन ने पुलिस अधिकारी के रूप में कहानी में गंभीरता और संतुलन जोड़ा है।